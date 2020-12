Covid, vaccino “Moderna” testato su 3 mila ragazzi dai 12 ai 17 anni: comincia l'arruolamento

Il vaccino contro il Covid messo a punto da Moderna verrà testato anche sugli adolescenti, ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Lo riporta il New York Times, secondo cui il test clinico è stato già registrato sul sito clinicaltrials.gov, e includerà 3mila soggetti, metà dei quali saranno immunizzati con due dosi mentre gli altri riceveranno un placebo.

L'arruolamento per la sperimentazione, afferma il quotidiano, non è ancora iniziato. Al momento tra gli altri candidati vaccini in sviluppo solo Pfizer ha avviato un test su minorenni, anche in questo caso tra 12 e 17 anni, che è iniziato lo scorso settembre e il mese scorso sui più piccoli.

Lo studio si dovrebbe completare entro la fine di giugno 2021. «Sappiamo che i bambini dovranno essere vaccinati - commenta su Facebook l'immunologa dell'Università di Padova, Antonella Viola - Si procede quindi con cautela, ma verso una soluzione che ci protegga tutti con protocolli standardizzati che prevedono somministrazioni prima negli adulti e poi in adolescenti e bambini. Sempre con grande fiducia verso la scienza», sottolinea.

