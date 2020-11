Vaccino Oxford contro Covid richiede studi ulteriori: tempi distribuzione non dovrebbero subire variazioni

Il vaccino Oxford contro il Covid richiede studi ulteriori. Il candidato vaccino anti Covid elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di Pomezia. richiede studi «supplementari». Lo ha ammesso oggi, in un'intervista alla Bloomberg, Pascal Soriot, numero uno della società farmaceutica produttrice AstraZeneca, partner del progetto, a pochi giorni dalla pubblicazione dei primi risultati sulla sperimentazione che indicavano un'efficacia del prototipo compresa fra il 62 e il 90% a seconda dei tipi di dosaggio (70% medio circa). Quei risultati erano stati in seguito oggetti di richiesta di chiarimenti e di dubbi su alcuni dati nella comunità scientifica internazionale.

Il gruppo farmaceutico AstraZeneca effettuerà con ogni probabilità uno studio supplementare sull'efficacia del vaccino contro il Covid sviluppato insieme all'università di Oxford dopo che è emerso che una mezza dose del vaccino, somministrata per errore, si è rivelata efficace nel 90% dei casi contro il 62% di efficacia registrato con una dose intera. È quanto ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo farmaceutico, Pascal Soriot, in un'intervista a Bloomberg. Lo studio supplementare, che non rimette in alcun modo in discussione la validità del vaccino, mira ad assicurarsi che il medesimo effetto ottenuto con la somministrazione causale della mezza dose sia confermato laddove questo procedimento verrà adottato su larga scala intenzionalmente. Questo potrebbe far slittare la tempistica per ottenere l'approvazione del vaccino negli Stati Uniti mentre non i tempi della distribuzione nel resto del mondo non dovrebbero subire variazioni.

