Covid-19, un solo colpo di tosse al supermarket lo diffonde tra gli scaffali. «Virus in aria per minuti»

Il coronavirus ha una potenza di diffusione incredibilmente efficace. Lo dimostra una simulazione 3D effettuata dopo uno studio condotto da alcuni ricercatori finlandesi: occorre prestare moltissima attenzione quando ci troviamo in luoghi chiusi, come ad esempio i supermercati. Gli studi preliminari dei ricercatori dell'università Aalto di Helsinki, pubblicati sul sito dell'ateneo, dimostrano che, in caso di tosse o starnuti, le particelle che contengono il virus possono rimanere nell'aria molto più a lungo di quanto si potesse immaginare all'inizio.

C'è quindi un alto rischio di infezione 'droplet', che è la modalità principale di diffusione del virus del Covid-19. Lo riporta anche il Daily Mail .



Nell'animazione in 3D, è stato ricostruito il potenziale di diffusione del virus: in pochi minuti, le particelle possono spostarsi attraverso le corsie di un supermercato, con il rischio di infettare altre persone. Secondo lo studio, nei supermercati o in altri luoghi al chiuso ma accessibili, c'è anche il rischio che l'possa essere potenziato dalla ventilazione interna delle strutture. Una notizia allarmante, in vista dell'arrivo dell'estate e della necessità di attivare i climatizzatori. «I rischi di contagio sono concreti e alla luce di questo studio dobbiamo ribadirlo: è necessario restare in casa e uscire per fare la spesa il meno possibile. Uno o due metri di distanza di sicurezza tra le persone potrebbero anche non bastare», ha spiegato il coordinatore dello studio, il professor Ville Vuorinen.

