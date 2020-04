Coronavirus, donna incinta guarita con cura al plasma: a Mantova il primo caso al mondo

Grazie a due sacche di plasma iperimmune, prelevato da pazienti guariti, una donna incinta della seconda figlia ha sconfitto il coronavirus all'Ospedale di Mantova. Secondo l'Asst mantovana non risultano al mondo altri casi di donne in gravidanza colpite da Covid-19 trattate e guarite con l'infusione dell'emocomponente. Pamela Vincenzi, 28 anni, ricoverata lo scorso 9 aprile seguendo il percorso Covid dedicato alla gravidanza, si era aggravata in 24 ore ed era stata trasferita in Pneumologia. «Il plasma mi ha fatto rinascere - racconta la giovane mantovana, tornata oggi a casa». © RIPRODUZIONE RISERVATA