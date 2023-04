Professore universitario vuole restare 100 giorni sott'acqua per studiare gli effetti dell'alta pressione: sarà record

Un professore universitario ha intenzione di rimanere immerso per 100 giorni consecutivi, in uno spazio di 55 metri quadrati, a circa 9 metri di profondità sotto la superficie dell'acqua.

Questa l'idea di Joe Dituri, ex sommozzatore della marina statunitense e docente d'ingegneria biomedica alla South Florida University, per studiare gli effetti a lungo termine della pressione iperbarica sulla salute degli esseri umani.

L'esperimento è iniziato lo scorso 2 marzo, data del trasferimento del ricercatore all'interno del "Jules Undersea Lodge", l'unico "hotel sottomarino" del mondo, situato nell'arcipelago delle isole Keys, in Florida.

Dovesse riuscire a portare a termine il test, Dituri batterebbe il record mondiale stabilito nel 2014 dai colleghi Bruce Cantrell e Jessica Fain, due biologi accademici che avevano alloggiato nella medesima struttura subacquea per 73 giorni di fila, allo scopo di tenere delle lezioni telematiche sulla fauna oceanica locale.

A diving explorer and medical researcher submerged yesterday to begin a 100-day mission at Jules’ Undersea Lodge to conduct groundbreaking medical and marine science research and attempt to set a record for underwater human habitation at ambient pressure.



📷: Frazier Nivens pic.twitter.com/bMYN9VH2Ee — The Florida Keys (@thefloridakeys) March 2, 2023

L'esperimento

Per un centinaio di giorni, il fisico del ricercatore dovrà sopportare una pressione doppia rispetto a quella a cui è abituato sulla terraferma. Un esperimento che ha ben pochi precedenti tra la comunità scientifica.

In questo spazio, Dituri sarà poi esposto solo alla metà della quantità di luce solare rispetto alla terraferma: ciò potrebbe interferire con il suo ritmo circadiano, il normale ciclo "sonno-veglia" per cui risulta essenziale l'esposizione alla luce solare, e causargli problemi di insonnia.

Un'altra sfida per Dituri sarà ottenere abbastanza vitamina D - regolatrice del metabolismo della calcificazione delle ossa - senza la luce del sole. L'esperto dovrà quindi assumere vitamina D da altre fonti quali alimenti specifici, integratori o lampade a raggi UV, per ridurre al minimo gli effetti negativi sulle funzioni immunitarie: anche se Dituri vivrà da solo, infatti, nella situazione di calo delle difese immunitarie potrà ammalarsi lo stesso, per via dei virus che l'organismo umano porta normalmente con sé e che di solito tiene "sotto controllo" proprio grazie a vitamine e alimenti vari.

Un altro rischio che incombe sulla salute di Dituri riguarda la possibile riduzione di massa muscolare e ossea: in 55 metri quadri camminerà poco, quindi dovrà compensare la mancanza di spostamenti con nuoto subacqueo e esercizi fisici.

L'incognita degli effetti a lungo termine

La più grande domanda che oggi rimane senza risposta riguarda l'effetto a lungo termine che avrà la pressione iperbarica su Dituri.

Gli studi condotti finora hanno infatti evidenziato soprattutto quali sono le conseguenze dell'esposizione alla pressione iperbarica soltanto per brevi periodi: per esempio, l'efficacia dell'ossigenoterapia nelle capsule in ospedale ( una branca della medicina subacquea) è nota per accellerare la guarigione di ulcere e infezioni acute dei tessuti molli. Tuttavia, In Italia come in altri paesi Ue, questo trattamento non è consentito dalla legge per via dei rischi connessi agli effetti collaterali.

I risultati dell'esperimento estremo condotto da Dituri saranno quindi cruciali per ulteriori studi e approfondimenti in materia.