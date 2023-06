Caldo in arrivo, l'allerta del Sima: «Dopo le piogge ci sarà un'invasione di zecche e zanzare». Come difendersi

Non solo temperature roventi, ma anche un'imminente invasione di zecche e zanzare. L’allarme arriva dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che avvisa la popolazione ad assumere comportamenti corretti per la propria salute in vista dell'ondata di caldo in arrivo sull'Italia a partire da questa settimana: la rapida risalita delle colonnine del mercurio, dopo le frequenti piogge dei giorni scorsi, porterà con sé anche un rinnovato rischio legato alle punture di insetti.

«Il repentino innalzamento delle temperature in tutta Italia giunge dopo giorni di intense piogge che hanno fatto crescere e sviluppare a ritmo molto veloce la vegetazione anche nelle aree urbane - spiega il presidente Alessandro Miani - Si sono così create le condizioni ottimali per il proliferare di insetti quali zecche, cavallette e zanzare tigri, che trovano il loro habitat naturale sia nella parte terminale della vegetazione, come le fronde di alberi e piante che scendono verso il basso, sia nell’erba incolta.

Animali che sono attratti dall’anidride carbonica che emettiamo con la respirazione, e che attraverso morsi e punture possono essere vettori di malattie virali o batteriche anche serie, come Encefalite, Malattia di Lyme, Febbre, Febbre emorragica Crimea-Congo (Cchf), Febbre bottonosa del mediterraneo, Chikungunya, Anaplasmosi ecc...».

Come difendersi dagli insetti

«In questo contesto - aggiunge è necessario quindi adottare comportamenti corretti per limitare rischi sanitari e difendersi dall’invasione di insetti: sono da evitare picnic in aree dove l’erba è incolta; all'aperto è consigliabile indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (pantaloni, camicie a maniche lunghe, gonne lunghe, calze) e applicare sulle parti di pelle esposta prodotti repellenti».

Come difendersi dal caldo: la lista di consigli

In vista dell'ondata di caldo in arrivo in varie zone d’Italia, la Società Italiana di Medicina Ambientale diffonde anche una guida di consigli pratici per difendersi dalle temperature roventi e tutelare al meglio la propria salute: