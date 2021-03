13 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







I PROVVEDIMENTI

Proprio mentre è a fine corsa l'ordinanza di stop al traffico per contenere l'inquinamento, arrivano nuove restrizioni contro le zanzare. Pubblicato dal Comune il provvedimento che entra in vigore il primo aprile «per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare». Con il provvedimento, fino al 31 ottobre, si impone a tutti ci cittadini e alle persone che a vario titolo gestiscono spazi pubblici e privati di non abbandonare contenitori in cui possa raccogliersi acqua piovana, di eliminare in orti, giardini e cantieri qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori abbandonati, di prosciugare (oppure trattare adeguatamente) le piscine che non vengono utilizzate e di usare prodotti contro le larve di zanzara in tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque. Tutti gli amministratori di condominio, entro il 30 aprile, dovranno comunicare alla Usl Umbria 1 l'elenco dei condomini amministrati specificando quelli per i quali è necessario attivare programmi di trattamento specifici delle larve, il nome della ditta di disinfestazione che farà l'intervento e quello del prodotto utilizzato. Chi gestisce depositi di pneumatici inoltre, se non può coprirli dovrà disinfestare tutto ogni due settimane, mentre chi ha un'attività di rottamazione o più in generale di stoccaggio e recupero dei materiali, dovrà evitare il formarsi di acqua stagnante e disinfestare ogni due settimane nelle zone all'aperto. Infine, i responsabili di allevamenti di cavalli e di avicoli dovranno svuotare massimo ogni tre giorni le vasche usate come abbeveratoio e trattare pozzetti, scarichi, tombini e fossi. Per i trasgressori, multe fino ai 500 euro. STOP AL TRAFFICO Fino al 31 marzo torna la chiusura al traffico all'interno del centro abitato di Perugia e di Ponte San Giovanni nei fine settimana, in attuazione di quanto richiesto dal Piano regionale della qualità dell'aria. Non si potrà circolare dalle 8 alle 16, a meno che non siano vetture elettriche e ibride, alimentate a gas metano e GPL, veicoli autorizzati. Nella nota del Comune c'è anche la voce relativa alle almeno 3 persone a bordo, ma evidentemente qui gioca il fattore sicurezza sanitaria. Divieto permanente di accesso e circolazione per i veicoli Euro 0. Sull'intero territorio comunale, inoltre, è prevista la riduzione di un'ora del periodo di funzionamento giornaliero degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, da 14 ore a un massimo di 13, oltre alla riduzione di 1°C della temperatura massima consentita.

Cristiana Mapelli