Tumori, allarme bibite zuccherate: abusarne aumenta il rischio del 18%

Uno studio stima che per ogni 100 millilitri in più di bibite zuccherate consumati ogni giorno il rischio di sviluppare tumori sale del 18% e in particolare sale del 22% il rischio di sviluppare un cancro al seno. In passato l'elevato consumo di bibite è stato correlato al maggior rischio di malattie metaboliche quali il diabete e l'obesità. Bere molte bibite zuccherate, quindi, potrebbe aumentare il rischio di cancro. Lo suggerisce uno studio osservazione condotto da Mathilde Touvier, del centro di ricerca di epidemiologia e statistica della Sorbonne Paris Cité e Inserm e pubblicato sul British Medical Journal. Lo studio ha coinvolto oltre 101.000 persone tutte sane all'inizio della ricerca.

British Medical Journal:

> Consumption of sugary drinks was significantly associated with the risk of overall cancer.

> Consumption of 100% fruit juice was significantly associated with the risk of overall cancer (they're sugar, too).

Don't be stupid.https://t.co/L0rnR5ijpI

— sᴛᴀʀᴛᴜᴘ ᴅᴀᴇᴍᴏɴ (@startupdaemon) 11 luglio 2019