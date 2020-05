Il Ministero della Salute ha appena emesso una circolare sulla sanificazione delle strutture non sanitarie, per spiegare ai titolari delle attività, come intervenire su superfici e ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell’abbigliamento. La circolare è corredata da una tabella esplicativa come, con l’ausilio degli esperti, è raffigurata la permanenza del virus sulle varie superfici: sulla carta 30 minuti, tessuto 1 giorno, banconote 2 giorni, vetro 2 giorni, plastica 4 giorni, acciaio inox 4 giorni, mascherine chirurgiche esterne 7 giorni.

Ultimo aggiornamento: 17:28

