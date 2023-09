Alcol durante la gravidanza: coinvolte il 10% delle donne, quali sono i rischi

Venerdì 8 Settembre 2023, 13:25

La Società italiana di neonatologia (Sin) sottolinea l'importanza di astenersi completamente dal consumo di alcol durante tutta la gravidanza, poiché non è stata definita una dose sicura di alcol per le gestanti. Il consumo di alcol in gravidanza è comune in molti Paesi e coinvolge circa il 10% delle donne nella popolazione generale. In occasione della Giornata mondiale della sindrome feto-alcolica e disturbi correlati (9 settembre), la Società italiana di neonatologia (Sin) ribadisce dunque che «è opportuno astenersi completamente» dall'alcol «durante tutto il periodo» di gestazione. L'Unione europea presenta tassi di disturbi correlati all'alcol in gravidanza tra i più alti al mondo, oltre 2,5 volte la media globale. La Sin promuove campagne di comunicazione e prevenzione per sensibilizzare le donne in gravidanza, quelle in età fertile e coloro che pianificano una gravidanza sull'importanza di evitare il consumo di alcolici. Alcol, aumenta il consumo tra i giovani: 1,3 milioni di ragazzi (tra gli 11 e i 25 anni) sono bevitori a rischio