MoltoSalute, come prendersi cura del cervello e mantenerlo giovane. Maira: «No ad eccessi e pigrizia»

Il grande dimenticato. Il cervello, l'organo che controlla i pensieri, la memoria e il linguaggio, il funzionamento di tutti gli altri organi, è quello più trascurato. Come se il suo funzionamento non prevedesse danni o stop improvvisi. Un grave sbaglio, dobbiamo prenderci cura del cervello giorno dopo giorno e tenerlo sotto controllo con test e screening prima che insorgano patologie invalidanti. Parte da qui MoltoSalute, l'inserto giovedì in edicola con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di Puglia). «Importante praticare costantemente sport e seguire una corretta alimentazione», raccomanda Fabrizio Piras, psicologo e ricercatore al laboratorio di Neuropsichiatria alla Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma - Attenzione anche all'udito e alla depressione». La dieta da seguire per la prevenzione delle patologie cerebrali prevede fibre, fermentati, omega 3 e polifenoli. Giulio Maira, professore di Neurochirurgia alla Humanitas di Milano: «Per preservare buone capacità cognitive fino all'età anziana bisogna evitare gli eccessi, l'abuso di alcol e cannabis, la dipendenza da hi-tech e anche la pigrizia sia fisica che mentale. Se vogliamo che la mente rimanga giovane, ci vuole un impegno costante».

Il punto sul Covid e sull'influenza: sono quasi 500mila gli italiani a letto con sindromi simil-influenzali e i colpi del coronavirus esasperano i sintomi e allungano la malattia. Il focus mensile sulla patologia racconta gli effetti della primavera sullo stomaco. In questa stagione si riacutizzano le malattie infiammatorie e aumenta la produzione di acido cloridrico. Antonio Gasbarrini, direttore del Centro malattie dell'apparato digerente del Gemelli: «Chi è stressato e chi soffre di allergie si trova a essere a maggior rischio di gastrite. Bandire alcol e fumo, se necessario ricorrere ai farmaci antiacidi e se anche questi non sono efficaci e il reflusso gastrico persiste si devono assumere, per un ciclo, gli inibitori della pompa protonica».

Lotta all'obesità, una patologia cronica sempre più diffusa in Italia, colpa di alimentazione scorretta e sedentarietà. Alfredo genco, professore di Chirurgia della Sapienza: «Se dieta e farmaci non funzionano, si valuta il ricorso alla chirugia bariatrica». E per star bene, cinque passi nell'acqua termale, per idratarsi e curare fisico e mente. Tutti i segreti delle piante medicinali, che con la pandemia hanno conosciuto un vero boom. E i benefici del caffè che preso nelle giuste dosi, e con poco zucchero, è un vero toccasana.