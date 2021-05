Vaccini Toscana, al via le prenotazioni per gli over 40. Continuano aperture straordinarie per Pfizer agli over 60

Dalle ore 17 si aprirà la prenotazione per i vaccini anti Covid per gli over 40 in Toscana. In particolare sarà il turno per chi ha 40 e 41 anni (nati nel 1980 e 1981). E così si completa tutta la fascia dai quarant'anni in su, visto che nei giorni scorsi si era data la possibilità di fissare un appuntamento per il farmaco che protegge dal virus alle classi 1978 e 1979. Continua inoltre l'apertura straordinaria del portale per i sessantenni, che potranno ricevere subito la prima dose di vaccino Pfizer già nel fine settimana: da domani, sabato 22, fino a lunedì 24maggio.

Isole Covid free - Le isole del Giglio e Giannutri presto potranno diventare Covid free. Stamattina è iniziata la vaccinazione di massa degli abitanti (residenti e domiciliati) e dei lavoratori delle due isole minoridell'arcipelago. Durerà tre giorni. La vaccinazione è stata avviata nelle scuole di Giglio Porto e di Giglio Castello, le due sedi vaccinali individuate per la somministrazione delle dosi all'intera popolazione isolana. Le somministrazioni sono effettuate da medici e infermieri dellaAsl sud est e della Marina. Oggi sono state somministrate 364 dosi, mentre sono 243 quelle erogatedomani, sabato 22 maggio, e 101 quelle di domenica 23. «Ci accingiamo a raggiungere un altro importantetraguardo dopo Capraia, resa Covid free di recente. Questa campagna di vaccinazione straordinaria rientra nel piano del Governo per immunizzare le isole minori e coinvolge l'intera popolazione, dai 16 anni in su,non ancora vaccinata - commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. È in atto un grandelavoro di squadra».

