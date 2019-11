Farmaci, ritirato sciroppo Mucoaricodil in tutta Italia: ecco il lotto incriminato

Ritiro immediato, su tutto il territorio nazionale, di un ulteriore lotto dello sciroppo mucolitico 'Mucoaricodil', prodotto da Menarini. Lo ha deciso la stessa azienda farmaceutica, che ha dettagliato in una nota diffusa da Codifi (Consorzio Stabile per la Distribuzione) - riporta 'Lo sportello dei dirittì - tutte le informazioni relative al richiamo.

Si tratta delle confezioni del lotto n. 81001 con scadenza 2-2021 da 200 ml di 'Mucoaricodil' con autorizzazione Aic 033561046. È a base del principio attivo Ambroxolo cloridrato, appartenente alla categoria mucolitici ed è appunto commercializzato in Italia da Menarini Industrie farmaceutiche riunite Srl. Si tratta di un prodotto molto utilizzato, soprattutto in questo periodo, per combattere le affezioni del sistema respiratorio.

