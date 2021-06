Pfizer sospende la pillola antifumo Chantix: «Contiene cancerogeni». Fu approvata nel 2006

Venerdì 25 Giugno 2021, 22:39

L'azienda farmaceutica Pfizer ha sospeso la distribuzione in tutto il mondo della pillola antifumo Chantix e ha richiamato alcuni lotti dopo aver scoperto che contenevano livelli elevati di un probabile cancerogeno. Il produttore di farmaci sta effettuando ulteriori test su richiesta della della Food and Drug Administration per determinare se alcuni lotti contengano quantità elevate di nitrosammine, l'agente cancerogeno incriminato. Per precauzione, Pfizer ha sospeso la distribuzione. Sul mercato l'azione perde lo 0,04%.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Vaccino anti Covid efficace: il 99,2% dei morti negli Stati... VACCINI Vaccini, l'allarme di Fontana: «Poche dosi. Pronti a... NEWS Vaccini Lazio, D'Amato: «Servono 100 mila dosi Pfizer... POLITICA Variante Delta, perché ​fa paura al governo e alle...

Vaccini Lazio, D'Amato: «Servono 100 mila dosi Pfizer entro luglio o slittano prenotazioni»

Pfizer sospende Chantix, alti livelli di NDMA

L'autorità di regolamentazione dei farmaci degli Stati Uniti in passato ha contattato le aziende i cui farmaci avevano N-nitrosodimetilammina (NDMA) oltre i livelli accettati. L'anno scorso la Food and Drug Administration (FDA) ha riscontrato alti livelli di NDMA in alcune versioni del popolare farmaco per il diabete metformina. La contaminazione da NDMA è stata responsabile del richiamo del farmaco Zantac per il bruciore di stomaco venduto da Sanofi SA (SASY.PA) nel 2019.

Vaccini Lazio, D'Amato: «Servono 100 mila dosi Pfizer entro luglio o slittano prenotazioni»

Chantix è stato approvato nel 2006

Chantix è stato approvato dalla FDA nel maggio 2006 come farmaco su prescrizione che aiuta gli adulti di età pari o superiore a 18 anni a smettere di fumare e viene utilizzato per 12-24 settimane. Le entrate globali del farmaco sono diminuite del 17% a $ 919 milioni nel 2020 poiché i limiti del COVID-19 hanno ostacolato la domanda e la società ha perso la protezione dei brevetti negli Stati Uniti a novembre. Pfizer ha affermato che la pausa nella distribuzione è dovuta all'abbondanza di cautela e in attesa di ulteriori test. «I benefici di Chantix superano i rischi potenziali molto bassi, se presenti, posti dall'esposizione alla nitrosamina da vareniclina oltre ad altre fonti comuni nel corso della vita", ha detto il portavoce di Pfizer Steven Danehy in una e-mail a Reuters.