In Usa ok a farmaco nasale per l'ipoglicemia grave

Arriva il via libera, negli Usa, al primo trattamento di emergenza per l'ipoglicemia grave senza bisogno di iniezione. E' a base di glucagone, è una polvere nasale ed è pensata per i pazienti dai 4 anni in su. Ad approvarla la Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia americana che regola i farmaci.



L'ipoglicemia grave è un disturbo che colpisce i pazienti diabetici che prendono insulina quando gli zuccheri nel sangue scendono ad un livello tale da provocare confusione o incoscienza.

Ci sono molti prodotti sul mercato per chi ha bisogno di insulina, ma finora, chi soffre di gravi episodi di ipoglicemia, doveva essere trattato con iniezioni a base di glucagone, che devono essere prima mescolate in diversi processi

, afferma Janet Woodcock, direttrice del Centro di valutazione e ricerca sui farmaci dell'Fda.





Con questo nuovo modo di somministrazione - continua - si semplifica il processo, che può essere critico durante un episodio, specialmente quando la persona perde coscienza o ha delle convulsioni

Questo nuovo farmaco arriverà attraverso un dispensatore a singolo uso e ha l'effetto opposto dell'insulina, che abbassa i livelli di zuccheri nel sangue.

