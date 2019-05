Epatite C, in Italia virus eliminato nel 96% dei pazienti

Le terapie con farmaci ad azione diretta anti-Hcv eliminano completamente il virus dell'epatite C in oltre il 96% dei pazienti trattati.



«L'Italia ha raggiunto il primo target dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) dell'eliminazione dell'Hcv: quello della riduzione al 65% delle morti collegate all'epatite C», commenta il direttore del Centro nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) Stefano Vella. Con oltre 180mila trattamenti, l'Italia può vantare una delle più vaste esperienze in questo ambito.