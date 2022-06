Covid, Pregliasco: «Nuova ondata con picco a fine luglio. Omicron 5 è 4 volte più forte di un'influenza»

Nuova ondata di Covid, il picco sarà a fine luglio. Parola del virologo Fabrizio Pregliasco a Un Giorno da Pecora su Radio1. «Siamo nel mezzo della nuova ondata di Covid-19 ed il picco sarà a fine luglio. Con Omicron5 non basta aver fatto 3 dosi di vaccino e aver avuto il Covid», sottolinea. Del Covid, sottolinea l'esperto, «bisognerà preoccuparsene ancora per un pò, purtroppo bisogna farlo perché la sua elevatissima contagiosità, è ben superiore a morbillo e varicella. Omicron5 rialza e rialzerà i casi, continueremo ad averne di gravi, seppur in modo proporzionale».

Per non esser contagiati da Omicron 5, rileva, «non basta aver avuto il Covid e l'avere fatto tre dosi». Quanto al fatto che secondo alcuni il Covid sia ormai paragonabile ad una semplice influenza, «diciamo che Omicron 5 è quattro volte tanto un'influenza forte» afferma Pregliasco. Ora, aggiunge, «siamo a metà strada» di una nuova ondata pandemica: «il picco ci sarà verso fine luglio». Riferendosi infine alle mascherine, «vanno indossate nei momenti di affollamento prima di andare sulla battigia, ad esempio all'ingresso degli stabilimenti», conclude il virologo.