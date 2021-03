Covid in convento, contagiate sedici suore di clausura

Sedici suore clarisse del convento di clausura “Santa Veronica Giuliani” a Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino) sono risultate positive al covid. Due di loro hanno forti sintomi (febbre e dolori) mentre le altre consorelle avrebbero sintomi modesti. In questo momento non sono previsti spostamenti delle suore dal convento ma l'Asur (Azienda sanitaria unica regionale) sta monitorando la situazione. Si ignora la “genesi” del contagio. Il convento comunque viene a contatto con personale esterno per manutenzioni e per l'approvvigionamento quotidiano di cibo. In totale sono 30 i positivi nel Comune, di cui la metà in convento.

APPROFONDIMENTI ROMA Covid, Fiano Romano, in fin di vita anziana contagiata dai no-vax. Il... ROMA Roma, infermieri no-vax «pentiti»: 2 anziani in ospedale.... ROMA Infermieri no vax a Roma: infettati 27 anziani in una casa di riposo....

Sulmona, nata durante la pandemia Spagnola, Pasqualina muore di Covid a 103 anni

Un altro focolaio di Covid all'interno di un convento di suore di clausura era stato individuato ieri a Savona. Al momento sono 10 le religiose positive, di cui una è stata ricoverata in ospedale perché i sintomi sono apparsi con evidenza. L'indagine epidemiologica è partita dopo che è stato scoperto un contatto tra le persone all'interno del convento con un soggetto positivo. Al momento comunque, fanno sapere dalla Asl 2, «la situazione è sotto controllo».

Ultimo aggiornamento: 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA