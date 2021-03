29 Marzo 2021

di Patrizio Iavarone

(Lettura 1 minuto)







Il Covid uccide una donna di Sulmona con una storia personale straordinaria. Nata nel giorno della domenica delle Palme, il 24 marzo del 1918, è morta, ieri, dopo 103 anni nel giorno della domenica delle Palme. Pasqualina Filippone era risultata positiva al tampone proprio nel giorno della sua nascita, anche se non del suo compleanno (era stata registrata solo la settimana successiva a Pasqua da cui il nome che in origine era Nunziata come hanno poi scoperto i nipoti), dopo che le suore di San Cosimo se la erano ritrovata nella ruota del convento, dove venivano abbandonati i bambini, «ben vestita e con cappellino orlato di rosso», è emerso dagli archivi.

Nata sotto la pandemia Spagnola, morta sotto e per la pandemia di Covid-19. Una storia dalle tante coincidenze e una vita straordinaria quella di “nonna mammuccia” come si faceva chiamare, nata da una guerra (il padre sembra fosse un ufficiale austriaco del Campo 78), passata per un’altra guerra e per due pandemie, cresciuta prima con le suore, poi con la mamma da latte e ancora con il parroco don Salvatore. E’ deceduta ieri mattina nella clinica San Raffaele dove era stata trasferita proprio il 24 marzo.