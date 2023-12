Meloni ha gli otoliti, la conferenza slitta al 4 gennaio.

Un problema di «otoliti» che l'ha costretta «a letto e al buio» per quasi due giorni: è questa la causa dell'indisposizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come spiegano i suoi collaboratori, nella serata di ieri un otorino l'ha visitata a casa, ha diagnosticato la «sindrome otolitica» e le ha eseguito «la manovra» per risolvere la situazione. Ora la premier è «già in via di miglioramento»: con «il collare, è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono».