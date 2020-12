Variante del virus, il virologo Palù: «Allarme eccessivo, i vaccini Pfizer e Moderna garantiscono immunità»

Troppo allarme. «Sia il vaccino della Pfizer che quello di Moderna garantiscono una immunità sterilizzante». Lo dice il professor Giorgio Palù, virologo, consulente della Regione Veneto e presidente dell'Aifa. Palù sottolinea che vi è un «allarme eccessivo» rispetto alla variante inglese.

Una variante, peraltro, rileva, che è diffusa «in Sudafrica, in Inghilterra, in Olanda, in Danimarca e ora in Italia». Secondo il professore, infine, i dati iniziali del vaccino «indicano che è valido anche per questa nuova variante inglese del virus». In base a quanto detto da Palù, contro le «tante sciocchezze che circolano incontrollate nell'etere, servono dei seri comunicatori scientifici, come avviene all'estero». In America, esemplifica, «parla solo Fauci». «Qui da noi - ha affermato Palù - hanno parlato tutti: non esiste una democrazia nella scienza - ha concluso - non se ne può fare un talk show. Non si può sentire gente che scambia infezione per malattia».

