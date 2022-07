Sabato 23 Luglio 2022, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 13:31

Per la prima volta, negli Stati Uniti, tra i contagiati dal vaiolo delle scimmie ci sono anche dei bambini: uno in California e un neonato che non risiede negli Usa. I due casi non sono correlati e, probabilmente, sono il risultato di una trasmissione domestica, ha spiegato ieri l'agenzia "Centers for Disease Control and Prevention" (Cdc), che ha aggiunto che i bambini sono ora in cura e le loro condizioni di salute non sono gravi.

Vaiolo delle scimmie, l'origine del virus

Il vaiolo delle scimmie, che causa sintomi simil-influenzali e lesioni cutanee, si è diffuso - al di fuori dei paesi dell'Africa centrale e occidentale dove è endemico - principalmente negli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. La malattia si diffonde principalmente attraverso uno stretto contatto. Finora quest'anno ci sono stati più di 14.000 casi di vaiolo delle scimmie in più di 60 paesi e 5 morti in Africa.

Come riferito dal quotidiano "The Guardian", la dottoressa Jennifer McQuiston, vicedirettore della divisione di patogeni e patologie ad alto rischio del Cdc, ha spiegato che non è stata una sorpresa che siano emersi casi pediatrici di vaiolo delle scimmie, ma «non ci sono prove fino ad oggi che stiamo vedendo questo virus si è diffuso al di fuori» delle comunità di uomini gay, bisessuali e altri che hanno avuto rapporti sessuali con uomini. Ha detto che il 99% dei 2.891 casi di vaiolo delle scimmie confermati negli Stati Uniti riguardavano uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, ma erano stati infettati anche alcune donne e uomini transgender.

Il vaccino negli Usa

Il coordinatore della risposta al Covid-19 della Casa Bianca, il dottor Ashish Jha, ha affermato che il governo ha consegnato 300.000 dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie e sta lavorando per accelerare la spedizione dalla Danimarca di 786.000 dosi in più. Ha aggiunto - come riferisce "The Guardian" - che c'era già abbastanza vaccino a disposizione per fornire una prima dose di vaccino a più della metà della popolazione idonea a New York City e a oltre il 70% della popolazione idonea a Washington DC.

Il tasso di mortalità nei precedenti focolai in Africa del ceppo attuale è stato di circa l'1%, ma finora questo focolaio sembra essere meno letale nei paesi non endemici. Tuttavia, un certo numero di pazienti ha riferito di essere stato ricoverato in ospedale per un forte dolore. Jha ha detto che gli Stati Uniti stanno ancora valutando se l'epidemia di vaiolo delle scimmie debba essere dichiarata un'emergenza di salute pubblica.