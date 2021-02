Vaccino, Burioni: «Prima dose alla mia mamma di 91 anni. Effetti collaterali? La gioia del figlio»

L'effetto collaterale? La gioia. Il virologo Roberto Burioni ha annunciato su Twitter che la mamma di 91 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid a Cattolica, in Romagna.

«Con piacere annuncio che mia mamma Elvira, anni 91 a maggio e qualche acciacco dovuto all'età, si è vaccinata con la prima dose contro COVID-19 due giorni fa. Risiede a Rimini e si è vaccinata a Cattolica. Nessun effetto collaterale, se non la felicità del figlio». Lo scrive il virologo e docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Il virologo è in prima linea nella battaglia per accelerare la campagna di vaccinazione anti Covid come soluzione per riacquistare libertà di movimento ma soprattutto per avere una protezione dalla malattia.

I dati che arrivano da Israele sono oltre ogni aspettativa, tra poco potrebbero essere liberi da questo incubo grazie al vaccino. Non è possibile che l'Europa rimanga indietro. Vacciniamo tutti, whatever it takes. https://t.co/hfAwlI8elb — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 20, 2021

Ultimo aggiornamento: 11:05

