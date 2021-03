Johnson&Johnson, via libera dell'Aifa: il vaccino monodose autorizzato anche in Italia

Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al vaccino anti-Covid dell'azienda Johnson & Johnson per l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'utilizzo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Ieri il vaccino J&J ha ottenuto l'approvazione dall'Agenzia europea dei medicinali Ema. Si tratta del quarto vaccino anti-Covid approvato in Italia (il primo monodose) dopo quelli di Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca.

