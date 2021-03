Covid, in Israele 5 milioni di vaccinati. Netanyahu: «Economia riparte col Green pass»

Israele sempre più post Covid: dopo alcuni mesi di una campagna vaccinale rigorosa e sempre più serrata, per il Paese sembra che ormai la pandemia sia più un brutto ricordo, che una realtà quotidiana. Sì, perché con oltre il 50% della sua popolazione che ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino, Israele si avvia a diventare forse il primo Paese che potrà vantare di aver voltato pagina con il Covid.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Covid, l'esercito israeliano ha raggiunto l'immunità di gregge:... VACCINO Israele, minacce "No Vax" alla ricercatrice sui vaccini:... COVID Covid, Israele, riaprono palestre e piscine MONDO Israele, la gente torna riempire le spiagge a Tel Aviv

Israele, riaprono caffè e ristoranti: vaccinata oltre metà della popolazione. E arriva il siero per bambini

Per le strade di Gerusalemme si respira una normalità a cui ci si era dimenticati da tempo: nonostante le mascherine e la misurazione della temperatura all'ingresso di bar e ristoranti, sembra che i contagi stiano rallentando in Israele. Inoltre le autorità sanitarie rilasciano alle persone un Green Pass che permette a chi ha ricevuto le due dosi di vaccino di accedere alle attività e ai servizi che - a causa del coronavirus - sono generalmente precluse.

Vaccino, l'ottimismo di Israele: riaprono da oggi scuole, ristoranti e anche l'aeroporto. Indice Rt intorno a 1

Il Green Pass può essere sia cartaceo che online, scaricabile su smartphone e scansionato con un Qr code, e sarà richiesto per attività come palestre, ristoranti con una capacità del 75% - e con un limite di 100 persone - cinema ed eventi. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha garantito che entro aprile la campagna vaccinale avrà permesso la quasi totalità delle attività lavorative: «Stiamo registrando cinque milioni di persone vaccinate e la riapertura della nostra economia, che è quasi interamente sotto il Green pass - ha dichiarato Netanyahu.

PM Benjamin Netanyahu tweets a photo of himself dining out with Jerusalem Mayor Moshe Leon, along with the caption "Back to life!🇮🇱💪🏻."

Israel took another step towards post-pandemic normalcy on Sunday, opening restaurants, bars and cafes to vaccinated "green pass" @netanyahu pic.twitter.com/u7owwQI9TX

— The Jewish Voice (@JewishVoice) March 7, 2021