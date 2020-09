Influenza, l'Aifa: «Anticipare vaccinazione a inizio ottobre»

«Si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione». Lo dice l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina che autorizza l'aggiornamento della composizione dei vaccini influenzale per la stagione 2020-2021, in accordo con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema).

