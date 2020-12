Vaccino Covid, iniettate per errore 5 dosi a testa: 4 sanitari ricoverati sotto osservazione in Germania

A otto dipendenti di una casa di cura per anziani sono state iniettato per errore 5 dosi di vaccino anticovid a testa. É accaduto ieri in Germania, nella cittadina di Stralsund. Quattro di loro sono in osservazione in ospedale in via precauzionale, avendo manifestato leggeri sintomi influenzali subito dopo.

Biontech ha fatto sapere che, in fase di sperimentazione, ha somministrato dosi maggiori di quanto attualmente previsto sui candidati, senza conseguenze gravi.

