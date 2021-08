Vaccini, Speranza: «Terza dose molto probabile. Ci sono già fiale per tutti»

Martedì 31 Agosto 2021, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 19:41

Vaccini, «terza dose molto probabile». Lo dice il ministrro della Salute Roberto Speranza, che conferma che «già adesso abbiamo certezza che fiale ci saranno per tutti». «Sulla possibile terza dose di vaccino la nostra comunità scientifica, che è in assoluto di prim'ordine, sta facendo le sue valutazioni e presto arriveranno le sue determinazione - ha detto oggi a Livorno il ministro della Salute - ma io ritengo molto probabile che andremo nella direzione di assumere la terza dose e con tutta probabilità partiremo dai più anziani e dai più fragili».

Speranza: dosi per tutti

«Rassicuro tutti fin da ora comunque - ha spiegato il ministro - che non avremo mai più né in Italia né in Europa il problema dell'approvvigionamento delle dosi. E già adesso abbiamo certezze che le dosi ci saranno per tutti».

« Green pass è libertà, obiettivo è non chiudere più »

«Crediamo che il Green pass sia uno strumento intelligente per gestire questa fase ma soprattutto uno strumento di libertà per garantire spazi di socialità sempre più ampi - ha detto Speranza a margine di un'intervista pubblica con la direttrice de La Nazione, Agnese Pini -, perché l'obiettivo del governo è quello di non dovere replicare le chiusure. Stiamo attraversando un momento delicatissimo che vogliamo superare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, come il vaccino che evita l'ospedalizzazione per chi dovesse comunque contrarre il Covid. Da domani il Green pass entra in vigore anche sui treni a lunga percorrenza, sui traghetti e gli aerei per consentire viaggi sicuri e una sempre maggiore libertà di movimento».