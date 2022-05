Tumori, nuova tecnica dimezza i tempi per le cure: «Efficace al 99%»

Contro i tumori un nuovo strumento consentirebbe di dimezzare le cure. La scoperta arriva dalla Gran Bretagna e permetterebbe di dimezzare il tempo necessario per sottoporre alcuni pazienti alla radioterapia. La tecnica è stata sviluppata da esperti britannici ed è precisa al 99,9%. Ma non tutti i tumori sono curabili con questa terapia, solo quelli alla testa e del collo: che sono notoriamente difficili da trattare. Perché? Il tumore e il viso del paziente cambiano spesso forma durante il trattamento a causa della significativa perdita di peso.

Tumori, la nuova tecnica sviluppata dall'Institute of Cancer Research

«Quando ho iniziato la formazione, in pratica facevamo sdraiare qualcuno sul letto, gli mettevamo una maschera di plastica e gli facevamo delle radiografie frontali e laterali», ha dichiarato al The Telegraph il Prof. Kevin Harrington, responsabile della radioterapia e della diagnostica per immagini presso l'Institute of Cancer Research e consulente oncologo. «Poi, per sei o sette settimane, trattavamo la stessa area senza tener conto del fatto che durante il trattamento il paziente avrebbe perso fino al 10% del suo peso corporeo».

La scoperta

Il team di ricercatori dell'Institute of Cancer Research, in collaborazione con il Royal Marsden e finanziato dal Cancer Research UK, ha cercato di trovare una nuova tecnica. Ed è arrivata la macchina chiamata MR-Linac, che combina la risonanza magnetica con i raggi X: per dare un'occhiata rapida e precisa alla posizione del tumore e regolare automaticamente l'obiettivo della radioterapia. Secondo il Prof. Harrington, l'automazione del processo di regolazione può ridurre il trattamento da due ore a soli 30 minuti, senza alcun calo della qualità delle cure.