Otto Regioni e Province autonome hanno già superato il limite di guardia dell'occupazione delle terapie intensive. Lo si vede nell'ultimo report della cabina di regia (Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità). I parametri fissati per monitorare l'andamento dei ricoveri prevedono che scatti l'allarme se i posti letto Covid hanno un tasso di occupazione superiore al 30%.

Vaccino, primi effetti in Emilia Romagna: -86% di contagi tra sanitari e -66% in Rsa

Il dato più preoccupante è quello dell'Umbria, dove quella percentuale è già al 56%o. Le altre Regioni in affanno sono Abruzzo (38 per cento), il Friuli-Venezia Giulia (33), Lombardia (33), Marche (33), Molise (38), Bolzano (33), Trento (36). Anche Puglia e Toscana si stanno avvicinando al limite critico del 30 per cento.

Vaccino, Lopalco: «I medici che non si vaccinano vanno licenziati, vadano a fare i verdurai o i meccanici»

Per quanto riguarda i reparti di area medica (in questo caso il limite che fa scattare l'allarme è il 40%) le Regioni in difficoltà sono Marche (47), Molise (49), Bolzano (47) e Umbria (56).

Covid in Cina, positivi 79 congelati: sanificazione per 19 milioni di prodotti importati dall'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA