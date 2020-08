Virus, Vaia (direttore Spallanzani): «Non siamo nella seconda ondata, non servono nuovi lockdown»

Covid, non siamo nella seconda ondata. «In questi giorni è cresciuta la preoccupazione per una ripresa della pandemia, dovuta a più focolai. La domanda che ci si pone, tutti, è legittima: siamo nella seconda ondata? Ci aspetta una seconda ondata? No. Non siamo nella seconda ondata né essa verrà se saremo in grado, come sono certo, di affrontare, di petto, anche questo particolare momento. Quello che oggi va fatto è quello che abbiamo fatto ieri con successo: non abbiamo bisogno di nuovi lockdown ma di riprenderne lo spirito». Così su Facebook il direttpre sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia.

Pubblicato da Francesco Vaia su Venerdì 14 agosto 2020

