Spagna si prepara alla seconda ondata: chiuse discoteche e limiti orari ai bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Spagna appronta leper far fronte alla, dal momento che i contagiati hanno già superato quota 3mila al giorno.Fra lerestrittive annunciate dal Ministro spagnolo della Sanità, al termine di una riunione d'emergenza con le autonomie locali, ladeied iltotale dellee dei locali notturni, un tema che si sta valutando anche in Italia da alcuni giorni. Prescrizioni più rigide anche sull'utilizzo delle bottiglie nei locali e su altre norme di comportamento.Il Ministro Illa ha poi raccomandato alla popolazione diai gruppi più vicini, non superare une fare test frequenti in centri sociali e sanitari.Il governo spagnolo ha infine annunciato l'estensione a tutto il Paese del, nel caso in cui non possa essere rispettato il distanziamento di 2 metri, dopo che la norma era già stata introdotta in Galizia e nelle Baleari.