Israele sta allentando il suo lockdown grazie al vaccino. Gli studi rivelano che il vaccino Pfizer è efficace al 95,8% nel prevenire i casi severi di Covid, ricoveri e la morte. Da oggi, i negozi, le biblioteche e i musei possono riaprire, ma sono ancora richiesti il distacco sociale e le maschere. Il ministero della salute dice che è la prima fase del ritorno alla vita normale. Israele ha il più alto tasso di vaccinazione al mondo. Più del 49% delle persone hanno ricevuto almeno una dose. Il paese è entrato nel suo terzo blocco il 27 dicembre dopo una recrudescenza del virus.

Riaprono i centri commerciali e anche le attrazioni turistiche come gli zoo. Riaprono le palestre, alberghi e sinagoghe. Attenzione, l'agibilità di questi luoghi è consentita solo a chi ha ricevuto il vaccino, e quindi chi ha il certificato che lo attesti.

Un piccolo numero di persone che sono guarite dal virus e non sono attualmente idonee per il vaccino possono ottenere questo certificato scaricabile con un'applicazione ed è rilasciato direttamente dal ministero della salute. È valido per sei mesi.

Tornano i concerti

I concerti, i teatri e gli eventi sportivi hanno riaperto al 75% della capacità, ma hanno un tetto massimo di non più di 300 persone all'interno e 500 all'esterno. E così per le sinagoghe, le moschee e le chiese. Un lento ritorno alla normalità insomma. Grazie al vaccino. Il ministero della salute ha detto che gli studi hanno rivelato che il rischio di malattia è sceso del 95,8% tra le persone che hanno avuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer. Ha anche scoperto che il vaccino è stato efficace al 98% nel prevenire la febbre o i problemi respiratori.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu dice che si aspetta che il 95% degli israeliani sopra i 50 anni sia vaccinato nelle prossime due settimane. All'inizio di questa settimana, la Striscia di Gaza ha ricevuto le sue prime dosi di vaccino dopo che Israele ha approvato il trasferimento attraverso il suo confine. La spedizione comprendeva 2.000 dosi del vaccino russo Sputnik V, che sarà usato su pazienti fragili, ha detto un funzionario a Reuters.

Israele vaccinerà 100 mila palestinesi che attraversano il confine per lavoro

La campagna di vaccinazione israeliana sta utilizzando il siero Pfizer ha raggiunto quasi la metà della popolazione.

