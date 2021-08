Covid, Pregliasco: «Ci saranno due pandemie: dei vaccinati senza grossi problemi e dei no vax negli ospedali»

Lunedì 23 Agosto 2021, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 11:24

Secondo Fabrizio Pregliasco nei prossimi mesi «ci saranno due pandemie, quella dei vaccinati senza grossi problemi e quella dei non vaccinati purtroppo negli ospedali». Il virologo dell'Università di Milano, intervistato questa mattina in diretta su Rtl 102.5 a Non Stop News, ha affrontato il tema dell'immunità di gregge. Lo specialista dice che è «un modello matematico, statico». «Grazie alla variante Delta, l'immunità deve essere vicina al 100% - aggiunge - Purtroppo possiamo vaccinare solo dai 12 anni in su al momento, e spero presto anche per i più giovani e quindi rimarrà una quota di popolazione suscettibile al virus».

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Covid, presentatore radio no vax si contagia e muore. In... I DATI Zona gialla, tre Regioni a rischio dal 30 agosto: ecco quali. Ma... IL CASO Vaccino Covid, troppe donne incinte evitano la dose: «Ma... IL CASO Vaccino obbligatorio, gli scienziati spingono: «Emergenza... SU NATURE Variante Delta «si trasmette prima che compaiano i... IL FOCUS Covid, dopo l’ondata sui ragazzi il virus colpisce gli... COVID Vaccino obbligatorio, aumenta il pressing di Regioni e... SALUTE Foto STATI UNITI Video

Zona gialla, tre Regioni a rischio dal 30 agosto: ecco quali. Ma Sardegna e Calabria sperano

I non vaccinati sottovalutano il Covid

«Le persone che non si vogliono vaccinare sono quelle che hanno più paura del vaccino che della malattia, ed è un elemento che a questo punto rende difficile il convincimento - aggiunge - Queste persone in attesa del vaccino sono molto dubbiose e penso che sarà sempre più difficile incrementare la quota di vaccinati». Per Pregliasco, «coloro che pensano invece che il vaccino non serva a niente sottovalutano la pericolosità della malattia». «Il punto è poi nella comunicazione di questa situazione: ci sono stati opinionisti irresponsabili che per emergere nelle loro stupidaggini non si sono resi conto dell'effetto delle loro parole sui cittadini», prosegue.

Covid, presentatore radio no vax si contagia e muore. In ospedale si era pentito e voleva fare campagna pro vaccini

Il caso Sicilia e l'avanzata della variante Delta

Parlando dell'aumento dei contagi in alcune Regioni, il virologo sottolinea: «In Sicilia, alla luce dell'incidenza che sta aumentando con il turismo e i contatti, c'è una situazione dove la variante Delta ha la possibilità di diffondersi». «Penso - aggiunge - che la discussione sulla vaccinazione debba essere portata avanti senza ideologie e preconcetti, ma come necessità, si vede che è efficace, non è certo una caramella: ha degli effetti collaterali come ogni farmaco e vaccino, ma è l'elemento fondamentale per poter continuare quello che stiamo gestendo in questo periodo nonostante la presenza della variante Delta che ha scombinato un pò le cose».