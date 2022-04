Vaccino ai bambini dai 6 mesi ai 5 anni, Moderna chiede l'autorizzazione: «Due dosi da 25 mg»

Il vaccino anti-Covid per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni è sempre più vicino e potrebbe arrivare anche in Europa. Oggi Moderna ha annunciato di aver presentato la richiesta di autorizzazione per la somministrazione di emergenza del vaccino alla Fda (Food and Drug Administration) negli Stati Uniti e che richieste simili saranno avanzate pesso le altre autorità regolatorie internazionali.

La richiesta: due dosi da 25 microgrammi

La domanda di autorizzazione presentata negli Usa riguarda un regime di due dosi del vaccino a mRna da 25 microgrammi. La richiesta è stata presentata per i piccoli da 6 mesi a meno di 2 anni e da 2 anni a meno di 6. «Riteniamo - ha affermato Stéphane Bancel, Ceo di Moderna - che il vaccino mRNA-1273 sarà in grado di proteggere in sicurezza questi bambini contro Sars-CoV-2».

Gli studi: «risposta anticorpale neutralizzante nei bambini»

A marzo la casa farmaceutica ha comunicato i risultati intermedi positivi dello studio di Fase 2/3 KidCOVE. Nella ricerca viene osservata una «Robusta risposta anticorpale neutralizzante» nel gruppo di età compresa tra 6 mesi e meno di 6 anni dopo una serie primaria a due dosi di mRNA-1273, insieme a un profilo di sicurezza favorevole» si legge in una nota diffusa dall'azienda statunitense. I titoli anticorpali nei sottogruppi di età da 6 mesi a 23 mesi e da 2 anni a 5 «hanno soddisfatto i criteri statistici di somiglianza con gli adulti nello studio COVE».

I risultati hanno incluso a supporto anche un'analisi preliminare su casi raccolti durante l'ondata della variante Omicron di Sars-CoV-2. Limitando l'analisi ai casi confermati positivi da laboratorio con test molecolare: «l'efficacia del vaccino è rimasta significativa al 51% per i bebè under 2 e al 37% da 2 a 5 anni. Queste stime di efficacia sono simili alle stime di efficacia del vaccino contro Omicron negli adulti», evidenzia Moderna.

Allo studio dosi di richiamo per tutte le età pediatriche

La presentazione della richiesta di autorizzazione di emergenza sarà completata la prossima settimana. Moderna sta inoltre studiando dosi di richiamo per tutte le coorti pediatriche. Lo studio KidCOVE è condotto in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid, centro che fa parte dei National Institutes of Health-Nih) e con la Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda).