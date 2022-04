Venerdì 22 Aprile 2022, 10:30

Omicron, la variante del Covid che, a distanza di due anni dalla comparsa del virus, continua a mutare e a infettare anche chi ha già contratto la malattia, sembra inarrestabile. «La variante Omicron manifesta un'ampia evasione immunitaria dai vaccini esistenti - dicono gli esperti - evasione immunitaria che si manifesta anche rispetto ai farmaci anticorpali». Ma perché Omicron è così infettiva? Dove avvengono le mutazioni del virus? Uno studio cinese sulle mappature del Covid ha posto la lente di ingrandimento sulla variante del virus per spiegare cosa succede.

Perché Omicron elude le terapie anticorpali

È una ricerca cinese, pubblicata sulla rivista Cell Reports, a fare luce sulle mutazioni più infettive del virus: gli scienziati hanno mappato la struttura della proteina spike ad alta definizione della variante Omicron. E al microscopio la struttura ha rivelato come Omicron abbia eluso le precedenti terapie anticorpali.

L'alto numero di mutazioni nella proteina spike di Omicron è considerato responsabile dell'ampia evasione immunitaria dai vaccini esistenti e dai farmaci anticorpali, hanno affermato i ricercatori della ShanghaiTech University, della Nanjing University e della Chongqing Medical University.

Gli studiosi hanno confrontato le strutture della proteina spike di Omicron, Delta e wild-type collegate a un frammento di anticorpo denominato 510A5 proveniente dai pazienti, fornendo prove dirette del punto in cui il legame anticorpale e la neutralizzazione sono stati indeboliti dalle varianti di Omicron.

Le mutazioni causano l'evasione degli anticorpi

I risultati hanno mostrato come le mutazioni causano l'evasione degli anticorpi, hanno precisato i ricercatori, che hanno inoltre analizzato la struttura di altri anticorpi precedentemente segnalati come in grado di neutralizzare Omicron, rivelando le proprie strutture come più insensibili alle varianti di Omicron.

Pertanto, i ricercatori hanno suggerito che il cocktail di anticorpi potrebbe essere clinicamente più efficace nella lotta contro il Covid-19.

