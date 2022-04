Vaccino, Pfizer e Biontech chiedono il via libera al «booster per i bambini dai 5 agli 11 anni»

Con le varianti che avanzano e la pandemia che non si ferma, Pfizer e Biontech hanno presentato alle autorità sanitarie americane la domanda di autorizzazione della dose di richiamo del vaccino Covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni. La richiesta alla Food and Drug Administration (Fda) segue alla dichiarazione da parte delle due società, all'inizio di aprile, secondo cui un «booster» avrebbe generato in modo sicuro una forte risposta immunitaria nei giovani, compreso un aumento significativo dei livelli di anticorpi contro la variante Omicron.

APPROFONDIMENTI SALUTE Foto IL FOCUS Epatite bambini, nel Lazio secondo caso I DATI Vaccini, reazioni avverse in meno di un caso su mille VACCINI Terza dose nei bambini dai 5 agli 11 anni, Pfizer:... PANDEMIA Sottovariante Omicron, in Italia presente anche il terzo tipo.... LA RICERCA Perché c'è chi non si infetta? Dalle cause...

Vaccini, reazioni avverse in meno di un caso su mille: Pfizer il più utilizzato

Influenza, tutti i sintomi: dai disturbi intestinali alla febbre, il colpo di coda d'aprile

Il via libera da parte della Fda estenderebbe l'idoneità dei richiami a circa 28 milioni di bambini negli Stati Uniti. Il booster è oggi disponibile dai 12 anni negli Stati Uniti e le autorità di regolamentazione hanno recentemente dato il via libera alla quarta dose per le persone over 50 anni o con sistema immunitario indebolito. Rispetto al booster per gli under 12, ci si attende una risposta della Fda entro un paio di settimane e in questa fase l'agenzia potrebbe chiedere al suo gruppo di esperti sui vaccini di esaminare la domanda.