Vaccini anti cancro e infarto, Moderna lancia la rivoluzione: entro il 2030 i primi sieri ​a mRna. Ecco come funzionano

Potrebbero arrivare entro il 2030 i primi vaccini personalizzati a mRna contro tumore, infarto e malattie autoimmuni. Un'accelerazione maturata grazie anche all'esperienza derivata dai vaccini anti-Covid. Lo riferisce il Guardian riportando l'annuncio dell'azienda americana Moderna che, dopo i vaccini anti-Covid, sta lavorando a quelli contro il virus sinciziale e contro il melanoma, per entrambi i quali ha ottenuto dall'Fda americana la breaktrough therapy, ovvero la procedura accelerata di approvazione. Per il virus sinciziale, in particolare, il vaccino ha mostrato un'efficacia dell'83,7% nel prevenire almeno due sintomi, tosse e febbre, negli over 60.

Tumori, vaccino anti cancro entro il 2030. L'annuncio di Moderna: ecco come funzionerà