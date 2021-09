Emicrania, chi ne soffre ha un minor sonno di qualità. E i bambini dormono meno

Lunedì 27 Settembre 2021, 19:05

Gli effetti collaterali dell'emicrania. Adulti e bambini con emicrania possono avere meno tempo di sonno di qualità rispetto alle persone che non hanno questo stesso disturbo. A dirlo è una meta-analisi pubblicata su Neurology, la rivista medica dell'American Academy of Neurology, che ha anche notato che i bambini con emicrania dormono meno tempo rispetto ai loro coetanei sani ma allo stesso tempo impiegano meno tempo per addormentarsi. La riduzione del sonno è avvenuta nella fase Rem (Rapid eye movement) che coinvolge la maggior parte dell'attività cerebrale e che fa fare i sogni vividi, importante per l'apprendimento e la funzione della memoria. Per la meta-analisi, i ricercatori del King's College di Londra hanno incluso 32 studi che hanno coinvolto 10.243 persone. Osservando i bambini con emicrania, i ricercatori hanno scoperto che avevano un tempo di sonno totale inferiore, più tempo di veglia e un tempo più breve per l'inizio del sonno rispetto ai bambini senza emicrania.

Emicrania, domani il Forum sul futuro delle cure

«Trattamento acuto dell' emicrania: dove andiamo»: a discutere sul futuro delle cure il secondo Forum organizzato all'Aula Multimediale del Palazzo del Rettorato alla 'Sapienza' di Roma, martedì 28 settembre alle 15.00. Relatori Paolo Martelletti della Sapienza Università di Roma, curatore del forum, Giacinto Bagetta, dell'Università di Cosenza, Martina Curto, della Sapienza Università di Roma, Luigi Alberto Pini, dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Alberto Raggi, dell'Istituto neurologico nazionale Carlo Besta di Milano, Cristina Tassorelli, Università di Pavia.

L'evento sarà registrato e reso disponibile successivamente su siti e social media. Coloro che hanno espresso la disponibilità a intervenire in presenza, dovranno esibire il Green Pass all'ingresso. L'appuntamento fa seguito all'evento del 7 settembre scorso in cui è stato fatto il punto sull'uso degli anticorpi monoclonali e in cui è stato sottolineato che su 210 centri riconosciuti dalle Regioni per l'uso e la cura dell' emicrania con questi anticorpi solo 70 sono effettivamente operativi con grandi differenze territoriali. L' emicrania è una malattia che colpisce oltre 9 milioni di persone in Italia, con un forte impatto sulla vita personale, lavorativa, sociale ed economica.