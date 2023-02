Dormire bene allunga la vita fino a 5 anni: i consigli da seguire assolutamente in uno studio di Harvard

Se vuoi vivere più a lungo, tra le priorità della tua vita deve esserci il sonno. Uno studio di Harvard ha raccolto cinque buone abitudini per aggiungere quasi cinque anni all'aspettativa di vita di un uomo e due anni e mezzo a quella di una donna. «Se le persone hanno tutti questi comportamenti ideali durante il sonno, è più probabile che vivano più a lungo», ha detto il coautore dello studio, Frank Qian, ricercatore clinico presso la Harvard Medical School e medico di medicina interna presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston.

Come dormire per allungare la vita: i consigli

Innanzitutto bisogna dormire dalle sette alle otto ore intere ogni notte, una missione difficile per molte persone: 1 americano su 3, per esempio, ha un deficit di sonno. In più, si deve evitare un sonno interrotto: ciò significa, per esempio, non svegliarsi di continuo durante la notte. Bisogna sentirsi riposati almeno cinque giorni alla settimana quando ci si sveglia. E non bisogna usare farmaci per riuscire ad addormentarsi.

Il sonno irregolare può essere dannoso per il cuore

«Stiamo parlando non solo di qualità e quantità del sonno, ma anche di regolarità, dormire bene notte dopo notte», ha detto lo specialista del sonno Raj Dasgupta, professore associato di medicina clinica presso la Keck School of University of Southern California.

«Studi recenti hanno dimostrato che l'irregolarità nei tempi e nella durata del sonno è stata collegata ad anomalie metaboliche e a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari», ha affermato. «Incoraggiare il mantenimento di programmi di sonno regolari con durate del sonno coerenti può essere una parte importante delle raccomandazioni sullo stile di vita per la prevenzione delle malattie cardiache».

La differenza tra uomini e donne

Lo studio preliminare, presentato giovedì a una riunione annuale dell'American College of Cardiology, ha analizzato i dati di oltre 172.000 persone che hanno risposto a questionari sul sonno tra il 2013 e il 2018 nell'ambito del National Health Interview Survey. A ciascuna delle cinque sane abitudini del sonno - addormentarsi facilmente, rimanere addormentati, fare da sette a otto ore di sonno, svegliarsi riposati e rinunciare ai sonniferi - è stato assegnato un numero. Le persone sono state valutate in base a quante delle cinque abitudini avevano.

Circa quattro anni dopo, i ricercatori hanno confrontato quei punteggi con i record del National Death Index per vedere se i loro comportamenti del sonno hanno contribuito a una morte prematura per determinate malattie o per qualsiasi causa.

Il team ha quindi preso in considerazione altre potenziali cause di un rischio più elevato di morte, come il consumo di alcol, lo stato socioeconomico e le condizioni mediche esistenti.

«Rispetto agli individui che avevano fattori del sonno favorevoli da zero a uno, quelli che li avevano tutti e cinque avevano il 30% in meno di probabilità di morire per qualsiasi motivo, il 21% in meno di probabilità di morire per malattie cardiovascolari, il 19% in meno di probabilità di morire di cancro e 40% in meno di probabilità di morire per cause diverse da malattie cardiache o cancro», spiega lo studio.

Gli uomini che seguivano tutte e cinque le sane abitudini del sonno avevano un'aspettativa di vita superiore di 4,7 anni rispetto alle persone che non avevano nessuno o solo uno dei cinque elementi del sonno a basso rischio. L'impatto delle sane abitudini del sonno è stato molto inferiore per le donne: coloro che hanno seguito tutte e cinque le abitudini del sonno hanno guadagnato 2,4 anni rispetto a coloro che non ne hanno fatto nessuno o solo uno.