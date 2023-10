Dormire nudi fa bene alla salute e al... sesso

Martedì 3 Ottobre 2023, 17:02

Dormire senza biancheria intima non ha effetti negativi sul benessere sessuale e potrebbe addirittura favorire la connessione con il piacere. Secondo l'esperta Loyola García-Atance, riporta "El Pais", liberare le zone genitali dalla pressione di mutandine o da tessuti stretti può migliorare l'autostima, il contatto pelle a pelle con il partner e, di conseguenza, il desiderio sessuale. Inoltre, durante le consultazioni ginecologiche, emergono spesso miti e tabù sull'igiene intima, la biancheria intima e la ceretta vulvare. I medici possono dare raccomandazioni in merito, specialmente in casi di infezioni genitali ricorrenti.