17 Marzo 2021

di Raffaele Alliegro

Non bastavano quella inglese, quella brasiliana e la sudafricana. Ora c'è anche la variante filippina. Una nuova mutazione del Covid 19 è stata infatti individuata proprio nelle Filippine. E sembra che sia più contagiosa del virus originario. Alcune decine di casi sono stati segnalati, appunto, nelle Filippine. Ma un contagio è stato registrato anche in Giappone. E il britannico “The Guardian” ha parlato di altri due episodi su cui si sta indagando in Gran Bretagna.

Di questa variante si sa ancora poco. I ricercatori sono al lavoro per scoprire se è vero, come sembra, che sia più contagiosa e soprattutto per capire se è anche più aggressiva. Le autorità mediche filippine hanno scoperto 34 casi di infezioni legate a questa mutazione fino al 3 marzo. Ma la stessa variante è stata individuata anche su un uomo arrivato all'aeroporto di Narita, a Tokyo. Lo ha comunicato il ministro della Salute nipponico, spiegando che il passeggero, di circa 60 anni, era giunto in Giappone il 25 febbraio dal Paese del Sud-est asiatico, risultando positivo ai controlli, anche se asintomatico. Un ulteriore esame all'Istituto nazionale di malattie infettive ha rivelato che si tratta dello stesso ceppo dell'agente patogeno segnalato nelle Filippine. L'Istituto ha avvertito che la variante potrebbe essere più infettiva dell'originale. Dall'inizio della pandemia a oggi nelle Filippine si sono avuti oltre 600mila casi di contagio e i decessi sono stati quasi 13mila.

Anche le autorità sanitarie britanniche hanno individuato due casi della nuova variante del Covid 19 scoperta nelle Filippine. Lo riporta "The Guardian", facendo sapere che la Public Health England ha spiegato che la variante contiene una serie di mutazioni e ha espresso il timore che i vaccini che vengono somministrati non siano altrettanto efficaci contro questo ceppo. Uno dei due casi è collegato a non meglio specificati viaggi internazionali, mentre sull'altro è ancora in corso un'indagine. Non è stato precisato in quale zona della Gran Bretagna si sono verificati.