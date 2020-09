Covid Italia, bollettino oggi 28 settembre 2020: 1.494 nuovi casi e 16 morti. Campania e Lazio in testa

La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 28 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.494 mentre i morti sono 16. Campania, Lazio e Veneto le tre regioni che registrano il maggior incremento di nuovi positivi.

Campania, 295

Boom di casi in Campania che registra 295 nuovi positivi in 24 ore. Si tratta del dato più alto di oggi tra le regioni.

Lazio, 211

Nel Lazio superata nuovamente quota 200 contagi in un giono. Su circa 8mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nella Regione si registrano 211 nuovi casi (ieri erano stati 181) e tre i decessi. Dei nuovi positivi 73 sono a Roma.



Veneto, 183

Sono 183 i nuovi positivi al coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Luca Zaia nel corso del punto stampa Sono 27.156 i casi totali dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Si riduce invece di 340 il numero delle persone in isolamento domiciliare (ad oggi scese a 8.611). Di questi il 42% è positivo e dei positivi solo 40 persone sono sintomatici.



Puglia, 90 casi e 2 morti

Sono in netta crescita i nuovi contagi di Covid-19 oggi in Puglia, soprattutto se si considera la diminuzione del numero di test: sono 90 su 1456 tamponi. Ieri erano stati 76 su 2683 test. Si registrano anche due decessi, entrambi in provincia di Foggia. Dei 90 casi, 52 sono in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 provincia non nota. Il numero complessivo di decessi è arrivato a 592. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 400.565 test. Sono 4.600 i pazienti guariti (+73 rispetto a ieri) e 2.419 i casi attualmente positivi (+15), dei quali 229 ricoverati (+7) e 2190 a domicilio (+8). Degli attuali positivi, lo 0,6% si trova ricoverato in terapia intensiva e l'8,8% negli altri reparti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 7.611, così suddivisi: 2.978 nella provincia di Bari; 658 nella provincia di Bat; 771 nella provincia di Brindisi; 1817 nella provincia di Foggia; 794 nella provincia di Lecce; 532 nella provincia di Taranto; 59 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Sardegna, 37 casi e un morto

Salgono 3.767 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 37 nuovi casi (contro i 139 di ieri), 31 rilevati attraverso attività di screening e sei da sospetto diagnostico. E c'è una nuova vittima, una donna di 86 anni che era ricoverata all'ospedale di Sassari. Il numero dei decessi sale a 150. In totale sono stati eseguiti 185.834 tamponi, con un incremento di 1.335 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono 109 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-1 rispetto al dato di ieri), mentre sono 17 i pazienti (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.843. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.640 (+30) pazienti guariti, più altri 8 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 3.767 casi positivi complessivamente accertati, 585 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 385 (+1) nel Sud Sardegna, 301 a Oristano, 471 (+17) a Nuoro, 2.025 (+15) a Sassari



Basilicata, 54 nel weekend

In Basilicata il bilancio del fine settimana è il peggiore dall'inizio dell'epidemia, con 54 nuovi casi positivi al coronavirus su 705 tamponi processati. In particolare - come già reso noto ieri dalla Regione - in una Rsa di Marsicovetere (Potenza) sono stati scoperti 28 contagi, 20 tra gli ospiti e otto tra il personale, mentre un'anziana è morta nell'ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Con questo aggiornamento la quota delle persone residenti in Basilicata positive al coronavirus è balzata da 155 dell'ultimo aggiornamento a 203. Sono inoltre 14 le persone ricoverate con il Covid-19 negli ospedali di Potenza e Matera. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata 29 persone sono morte per il covid-19 e 403 sono guarite. Sono stati analizzati 71.212 tamponi e 70.450 sono risultati negativi.



Umbria, 11

Altri cinque ricoverati Covid in Umbria nell'ultimo giorno, 41 complessivamente, tre dei quali (stabili) in terapia intensiva: emerge dai dati pubblicati sul sito della Regione. Registrati 11 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 2.385 totali, e quattro guariti, 1.787, mentre rimangono stabili le vittime, 85. Passano così da 506 a 513 gli attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 601 tamponi, 200.751 dall'inizio della pandemia.

