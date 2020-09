Covid Roma, via dal liceo Manara i test rapidi nelle scuole: saranno estesi agli altri istituti della Capitale

Covid, al via questa mattina i primi test antigenici rapidi nelle scuole della capitale: le operazioni sono partite dal liceo classico Manara di Monteverde. «Il primo della città di Roma, grazie all'impegno della Asl Roma 3 e delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Usca R)», comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, sottolineando che «lo screening verrà esteso a tutte le scuole, con priorità dove si sono verificati casi».

«La dirigente scolastica Atala Grattarola - informa ancora - ha manifestato, in una telefonata intercorsa con l'assessore alla Sanità delle Regione Lazio, Alessio D'Amato, apprezzamento e ringraziamento per l'attività intrapresa per garantire la salute dei giovani, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico».

I test, su base, volontaria, si sono svolti anche presso l'istituto statale di istruzione superiore Enrico Mattei di Cerveteri. Per i minori è stata necessaria naturalmente una autorizzazione dei genitori, mentre studenti maggiorenni e personale scolastico compilare il consenso. Quanti dovessero risultare positivi al test saranno sottoposti al Tnf molecolare e allontanati da scuola in attesa dell'esito del tampone.

