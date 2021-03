Covid Italia, bollettino 25 marzo 2021: nuovi casi 23.696 e 460 morti. Tasso di positività sale al 6,8%

Covid Italia, il bollettino di oggi 25 marzo 2021. Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.267. Sono invece 460 le vittime in un giorno (lo stesso numero di ieri. Sono 349.472 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri i test erano stati 363.767. Il tasso di positività è del 6,8% (ieri era al 5,8%), in aumento dell'1%.

APPROFONDIMENTI ASTRAZENECA AstraZeneca, nello stabilimento di Anagni lotti di vaccino destinati... ULTIMISSIME ADN Covid: cabina regia con Draghi domani alle 16 BOLLETTINO Bollettino Covid Lazio oggi 25 marzo, 2.055 casi positivi (+346) e 33... MAPPA Zone rosse Italia, c'è la Lombardia, il Lazio e la Toscana... LE REGOLE Lazio, se diventa zona arancione dal 29 marzo tutte le scuole aperte:... ITALIA Pasqua zona rossa, cosa si può fare: spostamenti, seconde...

Sono 3.588 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 42 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 300, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 317). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.438 persone, con un incremento di appena 10 unità nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 529.282 persone (+602 rispetto a ieri).

I casi totali da inizio epidemia sono 3.440.862, i morti salgono invece a 106.339. Ci sono 561.308 attualmente positivi, in aumento di 654 rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.773.215 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 20.132.

I dati delle Regioni

Lombardia

Campania

Sono 2.068 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 20.766 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari al 9,95%. Dei 2.068 nuovi positivi, 703 sono sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 3.490 tamponi antigenici. Sono 62 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania, 34 dei quali avvenuti negli ultimi 2 giorni e 28 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 5.116 i morti in Campania da inizio pandemia. I nuovi guariti sono 2.815, con il totale dei guariti che sale a 223.924. In Campania sono 184 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri), 1.576 quelli ricoverati in reparti di degenza (-11 rispetto al dato diffuso ieri).

Veneto

Calabria

Impennata di positivi nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 475 ( ieri erano 365), i nuovi casi registrati in Calabria con 3.360 tamponi fatti e 3.116 soggetti testati. Quattro i nuovi decessi che portano a 786 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Aumentano i ricoveri nei reparti di cura, +5 (331) e quelli in terapia intensiva, +1 (34). Gli isolati a domicilio sono 337 in più (9.046) e i guariti 128 (34.627). I casi attivi sono 9.411 e quelli chiusi 35.413. Ad oggi, in Calabria, sono stati sottoposti a test 612.428 soggetti per un totale di 650.863 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 44.824, quelle negative 567.604. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 257, Catanzaro 90, Crotone 38, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 57.

Emilia Romagna

Risalgono sopra 2mila i casi giornalieri di coronavirus in Emilia- Romagna, mentre si contano per Covid-19 altri 58 morti - tra cui diversi sessantenni - e in terapia intensiva si supera ancora una volta la soglia di 400 ricoverati. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. I nuovi positivi sono 2.070 su un totale di 34.925 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni. Nonostante il leggero calo di ricoveri negli altri reparti Covid (-54, per un totale di 3.557 persone ricoverate) in terapia intensiva rispetto a ieri ci sono altri cinque pazienti, per un totale di 402, nuovo picco-record regionale. La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna (351 più 62 di Imola) e Modena (309); poi Ferrara (275), Rimini (259), Ravenna (203), Reggio Emilia (189), Forlì (143), Parma (137), Cesena (98), Piacenza (44). Per quanto riguarda i vaccini, alle 15 risultano somministrate complessivamente 746.666 dosi. In 261.094 hanno completato il ciclo vaccinale.

Lazio

Il bollettino di oggi: su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (-489) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 2.055 casi positivi al Covid (+346), 33 i decessi (+3) e +1.752 i guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 901 (ieri erano 700). «Venerdì notte apriremo le prenotazioni alla fascia di età 69-68 anni. Il valore RT è a 0.99 con una riduzione del numero dei focolai, l’incidenza è a 205 per 100 mila abitanti. I tassi di occupazione dei posti letto sono poco sopra soglia», commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Bollettino Covid Lazio oggi 25 marzo, 2.055 casi positivi (+346) e 33 morti (+3). Roma sale a quota 901

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA