Covid, bollettino oggi 4 marzo 2022: 38.095 nuovi casi e 210 morti, tasso di positività al 9,8%

Covid, il bollettino di oggi 4 marzo 2021. Sono 38.095 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.500. Le vittime sono invece 210 (ieri erano state 185). Sono 12.948.859 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.023.787, in calo di 17.675 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.609. I dimessi e i guariti sono 11.769.463, con un incremento di 55.818 rispetto a ieri.

Sono 388.836 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 431.312. Il tasso di positività è al 9,8%, praticamente stabile rispetto al 9,6% di ieri. Sono invece 625 (ieri 654) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.297 (ieri 9.599), ovvero 302 in meno rispetto a ieri

Lazio

Oggi nel Lazio «su 12.854 tamponi molecolari e 26.342 tamponi antigenici per un totale di 39.196 tamponi, si registrano 3.702 nuovi casi positivi (-1.069), sono 20 i decessi (+9), 1.169 i ricoverati (-61), 91 le terapie intensive (-7) e +8.780 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 1.710». Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. «Prosegue la diminuzione dei casi e la discesa della curva».

Lombardia

Con 55.912 tamponi effettuati è di 4.326 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 7,7% (ieri era al 6,5%). Il numero dei ricoverati è in calo sia nelle terapie intensive (-1, 89) che nei reparti (-57, 894). Sono 37 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 38.726. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.440 casi (di cui 640 in città), a Bergamo 286, a Brescia 499, a Como 257, a Cremona 176, a Lecco 110, a Lodi 88, a Mantova 187, a Monza e Brianza 397, a Pavia 228, a Sondrio 99 e a Varese 356.

Campania

Sono 3.622 i nuovi casi di Covid emersi ieri in Campania dall'analisi di 27.707 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 10 nuovi decessi, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 37 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 648 quelli ricoverati in reparti di degenza.

Emila-Romagna

Sono 2.162 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna su 24.207 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Calano i ricoverati: i pazienti nelle terapie intensive sono 66 (-3), negli altri reparti Covid sono 1.193 (-36). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 504 nuovi casi più 64 dell'Imolese, seguita da Modena (274). I casi attivi sono complessivamente 29.935 (-1.228), il 95,8% in isolamento a casa. I guariti sono 3.368, ma si contano altri 22 morti, dai 63 ai 96 anni.

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 1.819 i nuovi contagi registrati (su 10.463 tamponi effettuati), +2.019 guariti e 7 morti (per un totale di 2.117 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -207 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 272) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 18).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.415 test e tamponi sono state riscontrate 509 positività al Covid 19, pari al 5,40%. Nel dettaglio su 3.761 tamponi molecolari sono stati rilevati 180 nuovi contagi (4,79%); su 5.654 test rapidi antigenici 329 casi (5,82%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 12 (-4), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 164 (-16). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Abruzzo

Sono 1.017 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 604 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (3.806) e tamponi antigenici (8.155), è pari all'8,5%. Scendono ancora i ricoveri, che passano dai 337 di ieri ai 325 di oggi. Ma ci sono altri undici decessi, dato più alto da oltre un mese. Il bilancio delle vittime sale così a 2.986.

Basilicata

In Basilicata sono 494 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 2.707 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 3 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Picerno, Teana, Pisticci. Sono state registrate 532 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 (+1) di cui 1 (-2) in terapia intensiva: 53 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 42 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.600