Covid, bollettino di oggi 10 luglio: 79.920 casi e 44 morti. A Roma 5.392 positivi

Covid, il bollettino di oggi domenica 10 luglio 2022. Sono 79.920 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 98.044. Le vittime sono invece 44 in calo rispetto alle 93 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 303.848 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 26,3% rispetto al 25,1% di ieri. Sono 350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.044, 180 in più di ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.300.072, in continua crescita negli ultimi giorni (+37.207). Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.439.501 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.106. I dimessi e i guariti sono 17.970.323, con un incremento di 44.312.

Nel Lazio 9.547 nuovi positivi

Oggi nel lazio su 3.662 tamponi molecolari e 31.455 tamponi antigenici per un totale di 35.117 tamponi, si registrano 9.547 nuovi casi positivi (-261), sono 5 i decessi (-3), 829 i ricoverati (+15), 62 le terapie intensive (-3) e +4.303 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,1%. I casi a roma città sono a quota 5.392.