Covid, i neonati contagiano fino al 40% in più rispetto agli adolescenti: i risultati dello studio canadese

Da 0 ai 3 anni la possibilità di contagiare una persona aumenterebbero fino al 40% in più rispetto alla contagiosità di Covid in un adolescente. Lo confermebrebbe uno studio diffuso oggi dell'Agenzia per la Salute Pubblica dell'Ontario, Canada.

Pur non ammalandosi in maniera grave, bambini e neonati avrebbero la una probabilità molto maggiore di trasmettere il Covid ai propri familiari rispetto ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni.

I risultati dello studio

Tra giugno e dicembre 2020, gli scienziati hanno condotto la ricerca e fino a 3 anni i bambini sono risultati avere la più alta probabilità di contagiare la propria famiglia, fino al 43% in più rispetto agli adolescenti. Pubblicato su Jama Pediatrics, lo studio è stato condotto su 6.280 famiglie dell'Ontario. Sono risultati avere un tasso di trasmissione del Covid-19 più alto di quella fascia di adolescenti anche i bambini tra i 4 e gli 8 anni, per il 40% in più, e del 13% in più tra quelli da 9 a 13 anni.

«Mentre il numero di casi pediatrici di Covid-19 aumenta in tutto il mondo - si spiega nella ricerca - il ruolo di trasmissione dei più piccoli continuerà ad essere sempre più importante». «Alcuni studi - si legge sempre nella ricerca - hanno rilevato che i bambini più piccoli hanno maggiori possibilità di essere asintomatici, il che è stato spiegato come la causa di una bassa infettività. Infatti i casi di trasmissione secondaria del virus sono molto minori tra gli asintomatici rispetto ai sintomatici».

Secondo la ricerca, una possibile spiegazione all'aumento di rischio di trasmissione del virus in famiglia del 40% nei bimbi tra 0 e 3 anni rispetto a quelli tra 14 e 17 anni, è che i bambini più piccoli non sono in grado di autoisolarsi dai loro caregiver quando sono malati.