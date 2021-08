Papa Francesco: «Vaccinarsi è un atto di amore, prendiamoci cura gli uni degli altri»

Mercoledì 18 Agosto 2021, 07:14 - Ultimo aggiornamento: 07:18

Papa Francesco si è espresso chiaramente nel Videomessaggio ai popoli sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19: «Grazie a Dio e al lavoro di molti oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri», ha detto il pontefice. «Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore - dice -. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore». «Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulnerabili».