Coronavirus, la virologa Ilaria Capua: «Sono cautamente ottimista per l'Italia»

Coronavirus, la virologa Ilaria Capua dice di essere cautamente ottimista per l'Italia, dopo che il nostro Paese per il quarto giorno consecutivo ha fatto registrare un calo nel numero delle persone contagiate dal Covid-19. Per l'Italia «mi sento di essere cautamente ottimista. Non ci dimentichiamo che quello che vediamo oggi come contagi, sono contagi che risalgono a 10-15 giorni fa. Quindi se le misure di contenimento hanno avuto l'effetto desiderato questo trend dovrebbe fortificarsi nei prossimi giorni». Lo ha detto al Tg1 delle 20.00 la virologa Ilaria Capua che dirige l'One Health Center of Excellence all'Università della Florida. E sulla situazione in Usa: «Faccio lezione da remoto. Siamo sulla stessa barca. Purtroppo l'America è indietro rispetto all'Italia».

Ultimo aggiornamento: 21:37

